«Торпедо» — ЦСКА: прогноз на игру в Нижнем Новгороде

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 2.17.

«Торпедо» перед матчем — это две стороны медали. Накануне в Минске нижегородцы получились 1:7 от местного «Динамо», что высветило провалы при длинных сменах. Однако клуб усилился: дебютировал Шейн Принс, полезный в контратаках и на добивании. В Минске он сыграл около 14 минут и сразу стал опцией под вход в зону. Кроме того, мотивация сейчас у всей команды должна быть серьёзная.

Личные встречи в Нижнем Новгороде идут с перевесом ЦСКА, и это психологический бонус. Но параллельно с тем обе команды сейчас уязвимы: «Торпедо» после серии провалов, ЦСКА — из-за ломкого прессинга и огрехов на сменах. Часто такие игры решают спецбригады и голкиперы. Вероятно, потому начало матча будет закрытым, с акцентом на порядок в собственном хоккее.

Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет и в итоге возьмёт матч в одну-две шайбы. Что-то вроде 3:2 в пользу гостей здесь может быть, но не более того. Аргументы: мотивация прерывать серию, более надёжная пара лидеров в защите (Нестеров и Провольнев), приличное большинство. Базовый вариант для ставки — X2 + ТМ 5.5 шайбы.