«Локомотив» — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд

Синоптики обещают в Москве не самый тёплый субботний вечер 18 октября, но скучать болельщикам будет некогда. РПЛ разогналась, впереди 12-й тур. Центральный матч уикенда: московское дерби «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на «РЖД-Арене», стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не выделяют явного фаворита. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.85, что приблизительно составляет 34% вероятности.

Ничья идёт за 3.56, а победа ЦСКА оценивается в 2.61. Как видно, шансы плюс-минус одинаковые.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол в дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.65.