Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — ЦСКА: стал известен самый вероятный счёт

«Локомотив» — ЦСКА: стал известен самый вероятный счёт
Комментарии

Синоптики обещают в Москве не самый тёплый субботний вечер 18 октября, но скучать болельщикам будет некогда. РПЛ разогналась, впереди 12-й тур. Центральный матч уикенда: московское дерби «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на «РЖД-Арене», стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Материалы по теме
«Локомотив» и ЦСКА решают, кому достанется первое место: ставки на РПЛ
«Локомотив» и ЦСКА решают, кому достанется первое место: ставки на РПЛ

Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.85, что приблизительно составляет 34% вероятности.

Ничья идёт за 3.56, а победа ЦСКА оценивается в 2.61. Как видно, шансы плюс-минус одинаковые.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.65.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 6.00. Следом идёт нулевая ничья за 7.50, а также победа ЦСКА 1:0 за 8.00.

Материалы по теме
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android