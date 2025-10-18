«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на дерби

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.60.

Судя по текущей форме и характеру обеих команд, а также учитывая мотивационный фактор, здесь читается плотная борьба до конца встречи и обмен голами. Много «огня» может прийтись на второй тайм. Обычно именно тогда свежие замены и дальние удары чаще решают исход.

Базовый вариант — ничья. Обе команды сейчас достаточно собранные, чтобы не посыпаться после пропущенного, и достаточно смелые, чтобы создавать собственные моменты. 1:1 или 2:2 — вполне рабочие варианты для такого сценария.

Если подходить к ставке аккуратно, вам могут понравиться рынки «обе забьют» и тоталы вокруг двух-четырёх голов. Любой сценарий с ранним голом одного из соперников повышает шансы на открытый второй тайм, но в целом перевеса кого-то одного не ждём.