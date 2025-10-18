«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз на игру НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.44.

Важная деталь — у «Уайлд» чуть меньше пауза, ведь после выезда в Даллас им лететь в столицу, тогда как «Кэпс» проводят вторую домашнюю игру подряд. Плюс «столичные» идут на серии из трёх побед подряд, что добавляет уверенности.

Овечкин и большинство должны решать: бросок лидера по-прежнему притягивает соперников, хотя спецбригады ещё «сырые», поскольку тренерский штаб только нащупывает роли. При этом без шайбы столичная команда стала плотнее.

«Миннесота» опасна скоростью и Капризовым, ведь тот стартовал результативно и тянет атаку. Но на коротком интервале после «Далласа» снижаются свежесть и дисциплина смен — отсюда риск фолов и провалов обороны. На таком фоне домашний прессинг и трафик «Кэпс» должны перевесить. Прогнозируем победу «Вашингтона» в основное время.