Названы шансы «Барселоны» выиграть каталонское дерби с «Жироной»

Комментарии

18 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Жирона». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 17:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сине-гранатовым. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.21 (83% вероятности).

При этом шансы «Жироны» оценили в 15.0 (6%). Ничья идёт с коэффициентом 8.80 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Гол в каждом тайме идёт за 1.30.

