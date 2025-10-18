«Барселона» — «Жирона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Барселона» — «Жирона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.00.

Даже из сложившейся ситуации с двумя поражениями и травмами важных игроков Ханс-Дитер Флик обязан найти выход. Впереди каталонское дерби с аутсайдером, которое не предвещает ничего плохого. «Жирона» загнала себя в неудобное положение и находится в зоне вылета, на 18-м месте. Никто в Примере не пропускает больше (17 голов).

Огромный недостаток в обороне можно было бы хоть как-то компенсировать уверенной игрой впереди, но и тут не получается. Всего пять мячей забила команда в восьми встречах. Несмотря на это, Мичел Санчес всё ещё у руля и пытается выбраться из кризисного состояния. В последнее время появились просветы. В трёх прошлых матчах «Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Эспаньолом» (0:0), а победила в игре с «Валенсией» (2:1).

Мичел Санчес тоже вправе жаловаться на переполненный лазарет. Травмированных ещё больше, чем у Флика. Особенно не хватает Виктора Цыганкова и Аззедина Унаи. Проблемы обеих команд с футболистами атаки не оставляют другого выбора, кроме как взять победу «Барселоны» через тотал меньше 4.5 мяча. Два последних дерби команда Флика выиграла со счётом 4:1, но в этот раз всё будет скромнее.