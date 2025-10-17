«Амур» — «Лада»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Лада».

Ставка: победа «Амура» за 1.97.

«Амур» воспрял в последних играх — три победы в предыдущих трёх матчах. Тяжелейший матч со «Спартаком» может дать о себе знать с физической точки зрения, но команда вряд ли просядет, ведь до встречи с красно-белыми у хабаровчан был перерыв в шесть дней без хоккея. «Амур» борется за зону плей-офф, теперь коллектив Гальченюка-старшего и вовсе сейчас находится в заветной восьмёрке.

«Лада» до матча с «Адмиралом», казалось, тоже оттолкнулась ото дна. Теперь тольяттинцы даже не последние на Западе. Но во Владивостоке по счёту было всё очень печально — 1:6, при этом у команды, за исключением некоторых отрезков, совершенно не клеилась игра. Теперь болельщики тольяттинцев могут начать подозревать, что все ужасы старта регулярки вернулись. Но скорее дело в первом длинном перелёте в хоккейном сезоне, поражение «Лады» во Владивостоке можно списать на адаптацию. Или скорее её отсутствие.

Прогнозирую хорошую хоккейную битву. «Лада» освоилась на Дальнем Востоке, а «Амур» набрал ход — у него сейчас неплохо выглядят и россияне, и легионеры, вратарская линия тоже в порядке. Хабаровчане, скорее всего, и победят, они лучше готовы, будто заряжены эмоционально сильнее, нежели тольяттинцы, для которых сезон стартовал уже дважды. Но разгрома не будет, «Лада» будет сопротивляться до конца и, возможно, даже выпустит на последние минуты основного времени шестого полевого вместо вратаря», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».