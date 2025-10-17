«Унион» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги
Поделиться
Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» М.
Ставка: ТБ 3 за 2.36.
Германия — Бундеслига . 7-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Унион» проиграл Леверкузену 0:2 в прошлом туре — у команды были моменты, но не хватило реализации нападающим. Мёнхенгладбах до паузы на игры сборных сыграл 0:0 с «Фрайбургом», но игра не была закрытой: оба коллектива имели шансы отличиться. Предыдущая личная встреча между «Унионом» и «Боруссией» закончилась 2:1. Также отмечу, что в целом чемпионат Германии снова стал более забивным. Так что всё складывается к открытому сценарию с обилием голевых моментов», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».
Комментарии
- 17 октября 2025
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:04
- 16 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:14
-
14:04
-
14:00
-
13:13
-
13:00
-
12:06
-
12:00
-
11:17
-
11:00
-
10:54
-
10:00
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 15 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:33
-
15:00
-
14:00
-
13:49
-
13:00