«Унион» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» М.

Ставка: ТБ 3 за 2.36.

«Унион» проиграл Леверкузену 0:2 в прошлом туре — у команды были моменты, но не хватило реализации нападающим. Мёнхенгладбах до паузы на игры сборных сыграл 0:0 с «Фрайбургом», но игра не была закрытой: оба коллектива имели шансы отличиться. Предыдущая личная встреча между «Унионом» и «Боруссией» закончилась 2:1. Также отмечу, что в целом чемпионат Германии снова стал более забивным. Так что всё складывается к открытому сценарию с обилием голевых моментов», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».