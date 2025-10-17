Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Унион» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

«Унион» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» М.

Ставка: ТБ 3 за 2.36.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Унион» проиграл Леверкузену 0:2 в прошлом туре — у команды были моменты, но не хватило реализации нападающим. Мёнхенгладбах до паузы на игры сборных сыграл 0:0 с «Фрайбургом», но игра не была закрытой: оба коллектива имели шансы отличиться. Предыдущая личная встреча между «Унионом» и «Боруссией» закончилась 2:1. Также отмечу, что в целом чемпионат Германии снова стал более забивным. Так что всё складывается к открытому сценарию с обилием голевых моментов», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«ПСЖ» будет шокирован, а в Бундеслиге намечается веселуха: экспресс на футбол
«ПСЖ» будет шокирован, а в Бундеслиге намечается веселуха: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android