«Унион» — «Боруссия» М: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги в Берлине

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» М.

Ставка: ТБ 3 за 2.34.

«Берлинский «Унион» ещё недавно играл в Лиге чемпионов, но с тех пор столичная команда в Бундеслиге борется за выживание и от еврокубков далека. В начале 2025-го берлинцев возглавил Штеффен Баумгарт, и «Унион» финишировал на 13-м месте. Да и в нынешнем сезоне берлинцы занимают ту же строчку после шести туров. В активе у столичной команды две победы, ничья и три поражения, а разница забитых мячей — 8:13.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в течение нескольких лет верила в Херардо Сеоане, в первый сезон при швейцарце команда финишировала всего в одном очке от стыковых матчей, а этой весной «Боруссия» замкнула первую десятку. Сеоане работу сохранил, но стартовала команда из Мёнхенгладбаха с ничьи с «Гамбургом», которого не было в элите лет семь. А затем два поражения, и руководство со швейцарцем рассталось, пока команду временно возглавляет Эуген Полански, при котором «Боруссия» набрала два очка в трёх турах.

Обе команды в этом сезоне плохо выглядят в обороне: берлинцы пропустили 13, а Мёнхенгладбах — 12, больше только у «Айнтрахта» и «Вердера». А вот атака у «Боруссии» выглядит плохо, как и у «Униона», но в этой встрече, мне кажется, мы увидим много голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».