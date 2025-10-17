«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 17 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нижегородцы на старте сезона вызывают самые противоречивые эмоции. Коллектив Алексея Исакова то радует болельщиков яркими победами, то расстраивает обидными поражениями. Нижегородцы начали сезон с мощной шестиматчевой победной серии, после чего пережили спад и целую череду неудач. Из последнего — уверенная победа над «Барысом» со счётом 5:3, но уже затем разгромное поражение от минского «Динамо» с 1:7, где соперник буквально доминировал на льду и ни на секунду не давал гостям расслабляться. В этой встрече у «Торпедо» отличился лишь Кручинин, и то в большинстве. Сейчас команде нужно стабилизировать игру, ведь потенциал у состава, безусловно, есть.

Команда Игоря Никитина находится в мощном процессе перестройки. Тренер экспериментирует со звеньями, пробует молодёжь и не боится громких решений — чего стоит хотя бы недавняя новость, что Игорь Валерьевич не взял Даниэля Спронга в выездную серию, вероятно, по воспитательным причинам. Никитин честно говорит о том, что пока ищет оптимальный баланс, и, когда это произойдёт, возможно, мы увидим ЦСКА, который будет в состоянии пойти за Кубком Гагарина. Сейчас же москвичи переживают непростую трёхматчевую серию поражений от «Динамо», «Ак Барса» и «Локомотива».

Чего я жду от матча? От этой игры стоит ожидать эмоций и борьбы. Обе команды хотят прервать свои неудачные серии и доказать, что способны действовать увереннее. Особенно «Торпедо», ведь в прошлой регулярке команды провели между собой шесть матчей, и в каждом победу одерживали москвичи — нижегородцы смогли забрать лишь одну встречу, и то в овертайме со счётом 3:4. Сейчас у хозяев есть отличный шанс реабилитироваться перед болельщиками.

Поверю в победу ЦСКА в результативном матче. Иду на риск. Но мне думается, что армейцы были не настолько плохи в последних матчах, где-то не хватило совсем чуть-чуть. А у «Торпедо», несмотря на желание реабилитироваться после разгрома в Минске, в последнее время дела, мягко говоря, не очень», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».