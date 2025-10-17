Скидки
«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 17 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
«Нижегородцы на старте сезона вызывают самые противоречивые эмоции. Коллектив Алексея Исакова то радует болельщиков яркими победами, то расстраивает обидными поражениями. Нижегородцы начали сезон с мощной шестиматчевой победной серии, после чего пережили спад и целую череду неудач. Из последнего — уверенная победа над «Барысом» со счётом 5:3, но уже затем разгромное поражение от минского «Динамо» с 1:7, где соперник буквально доминировал на льду и ни на секунду не давал гостям расслабляться. В этой встрече у «Торпедо» отличился лишь Кручинин, и то в большинстве. Сейчас команде нужно стабилизировать игру, ведь потенциал у состава, безусловно, есть.

Команда Игоря Никитина находится в мощном процессе перестройки. Тренер экспериментирует со звеньями, пробует молодёжь и не боится громких решений — чего стоит хотя бы недавняя новость, что Игорь Валерьевич не взял Даниэля Спронга в выездную серию, вероятно, по воспитательным причинам. Никитин честно говорит о том, что пока ищет оптимальный баланс, и, когда это произойдёт, возможно, мы увидим ЦСКА, который будет в состоянии пойти за Кубком Гагарина. Сейчас же москвичи переживают непростую трёхматчевую серию поражений от «Динамо», «Ак Барса» и «Локомотива».

Чего я жду от матча? От этой игры стоит ожидать эмоций и борьбы. Обе команды хотят прервать свои неудачные серии и доказать, что способны действовать увереннее. Особенно «Торпедо», ведь в прошлой регулярке команды провели между собой шесть матчей, и в каждом победу одерживали москвичи — нижегородцы смогли забрать лишь одну встречу, и то в овертайме со счётом 3:4. Сейчас у хозяев есть отличный шанс реабилитироваться перед болельщиками.

Поверю в победу ЦСКА в результативном матче. Иду на риск. Но мне думается, что армейцы были не настолько плохи в последних матчах, где-то не хватило совсем чуть-чуть. А у «Торпедо», несмотря на желание реабилитироваться после разгрома в Минске, в последнее время дела, мягко говоря, не очень», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

