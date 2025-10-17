«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ в Нижнем Новгороде

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.56.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Армейцы ищут отдушину после серии из трёх поражений подряд и четырёх в пяти играх. ЦСКА забросил две шайбы «Ак Барсу» в большинстве, но никак не смог разрядиться при игре в формате «пять на пять». В створ долетели лишь 17 бросков, 30 были заблокированы оппонентом. По итогу — проигрыш 2:3, а ситуация с отсутствием давления повторилась и в Ярославле. Команда тратит много сил в обороне и на потери шайбы от игры к игре, а потом просто не хватает энергии на мощные движения вперёд. При этом блокируют армейцы меньше своих конкурентов. Каждый прогноз подчёркиваем одни и те же моменты — нет стабильности в игре, не самая крепкая вратарская линия и провалы в обороне. Пока что эти составляющие не меняются. Понятно, у Никитина и его штаба больше опыта и возможностей как у тренеров. Придётся только за счёт этого дать гостям фору.

Торпедовцы вернулись домой с двумя поражениями и одной победой, правда, в Минске их разгромили. Гости пропустили три шайбы в первом периоде и четыре — в третьем. Второй период прошел по нулям и стал единственным, в котором гости перебросали хозяев (13:6). У «Торпедо» пять неудач в шести матчах, в четырёх из них не удалось забросить больше одной шайбы. При этом команда пока ещё сохраняет высокую позицию на Западе с 19 очками в 17 встречах и имеет неплохое большинство. В лидерах Гончарук (9+6), Кручинин (4+8) и Соколов (3+7). Домашние показатели выглядят неубедительно: одна победа в пяти матчах и 10:19 по голам. Единственная радость для хозяев — гости испытывают аналогичные проблемы.

Соперники могут посоревноваться в отрицательных моментах, мало забивают и много пропускают: у ЦСКА разница шайб 41:45, у «Торпедо» 46:50. Торпедовцы не выигрывали дома у армейцев с января 2024. Это серия из четырёх матчей, один из них завершился по буллитам, 2:1.

Оба коллектива идут тяжело и в своих прошлых матчах не смогли забить больше одного гола. Стоит ли верить, что они оторвутся друг на друге?! Про оборону говорить не приходится ни у тех, ни у других, поэтому всё упирается в нацеленность на ворота и атаку», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».