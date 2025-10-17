«ПСЖ» — «Страсбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург».

Ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.70.

«ПСЖ» в этом розыгрыше французской Лиги 1 не выглядит так ультимативно, как мы привыкли в последние годы. Прошлый сезон парижане забрали без поражений до момента официального чемпионства, на сей раз позади всего семь туров, а команда Луиса Энрике уже и проиграть «Марселю» успела, и вничью с «Лиллем» сыграть. Но эти потери очков пока не мешают «ПСЖ» лидировать в турнире.

«Страсбург» — ещё один представитель Франции в еврокубках, прошлый сезон команда из Эльзаса завершила в зоне квалификации Лиги конференций. Там соперником была команда из Дании, которая доставила французам проблем, но «Страсбург» всё же прошёл в групповой этап и там стартовал с победы. Да и в Лиге 1 дела у эльзасцев идут неплохо: да, проиграли «Монако» и «Марселю», но в пяти оставшихся турах добыли пять побед и в итоге занимают промежуточное третье место.

Когда встречаются две команды из первой тройки — это всегда центральный матч в туре, что в этот раз нас и ждёт. Но «ПСЖ» играет дома, и ещё одна потеря очков явно в их планы не входит. У «Страсбурга» в этом сезоне с большими командами матчи не складываются, и прервать эту тенденцию в Париже — задача практически невыполнимая», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».