«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.93.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон» стартовал с трёх побед в четырёх матчах. И это несмотря на то, что Александр Овечкин остаётся без заброшенных шайб. Роль лидера на себя взял Алексей Протас, белорусский форвард набрал уже 5 (3+2) очков.

У «Миннесоты» равный баланс побед и поражений (2:2), но «Уайлд» действуют куда результативнее «Вашингтона». В каждом матче с участием «Миннесоты» в этом сезоне забрасывалось минимум пять шайб, а средний тотал составляет 7.3 гола.

Из семи последних матчей между «Вашингтоном» и «Миннесотой» в шести пробивался тотал больше 5.5.

Моя ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.93», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».