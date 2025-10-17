Скидки
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ

Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Тампа-Бэй».

Ставка: «Детройт» не проиграет за 1.75.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
«Детройт» отлично стартовал в новом сезоне, одержав три победы в четырёх матчах. Причём победили «Рэд Уингз» действующих обладателей Кубка Стэнли, «Флориду» (4:1), и дважды «Торонто» (6:3 и 3:2). Удачно начали чемпионат лидеры команды: у Дебринкэта шесть очков, у Кейна и Ларкина — по пять.

У «Тампы-Бэй» обратная ситуация. «Лайтнинг» проиграли три матча из четырёх, а главная проблема команды сейчас во вратарской бригаде. Андрей Василевский в среднем за игру пропускает больше четырёх шайб и отразил только 87% бросков.

При этом букмекеры считают «Тампу-Бэй» фаворитом матча. Тем привлекательнее коэффициент на двойной шанс «Детройта», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

