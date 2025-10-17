«ПСЖ» — «Страсбург»: ставки и коэффициенты на матч Лиги 1 17 октября

17 октября 2025 года в матче 8-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Страсбург». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Страсбурга» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижан за 7.50.

«ПСЖ» постарается удержаться на первом месте в Лиге 1 после 8-го тура. Команда опережает «Марсель», «Страсбург» и «Лион» лишь на одно очко. В Лиге чемпионов парижане играют куда убедительнее, чем в чемпионате Франции. В последних пяти официальных матчах они выиграли в еврокубках у «Аталанты» (5:0) и «Барселоны» (2:1), а в Лиге 1 уступили «Марселю» (0:1), сыграли вничью с «Лиллем» (1:1) и победили скромный «Осер» (2:0).

«Страсбург» — это не просто вспышка на старте сезона, а сбалансированная команда. Она демонстрирует хорошо организованную игру в атаке и характер. Правда, оба матча с сильными соперниками закончились поражениями — с «Монако» (2:3) и «Марселем» (1:2), однако обоим клубам был дан достойный отпор. Параллельно команда из Страсбурга уверенно выступает в Лиге конференций. Выиграла у «Брондбю» (3:2) и «Слована» (2:1). В минувшей встрече Лиги 1 победила «Анже» (5:0).