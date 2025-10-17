Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Ренье де Риддер — Брендан Аллен: ставки и коэффициенты на бой UFC Fight Night 262

Ренье де Риддер — Брендан Аллен: ставки и коэффициенты на бой UFC Fight Night 262
Комментарии

В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада, пройдёт вечер единоборств UFC Fight Night 262. Главным событием турнира станет бой в среднем весе, в котором Ренье де Риддер встретится с Бренданом Алленом. Начало боя запланировано на 5:00 мск.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Не началось
Брендан Аллен

Аналитики считают фаворитом де Риддера, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.43. Шансы Аллена оценили в 2.93. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 58.00.

Поставить на ТБ 3.5 раунда можно за 1.87. С таким же коэффициентом доступно пари на ТМ 3.5 раунда.

Этот бой организовали в последний момент. Изначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом. Но того подвело здоровье — травма. На замену согласился выйти Аллен.

Материалы по теме
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android