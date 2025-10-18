Стали известны шансы «Боруссии» отобрать очки у «Баварии»

18 октября 2025 года в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение клубу из Мюнхена. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.39, что составляет примерно 72% вероятности.

При этом шансы дортмундской «Боруссии» оценили в 8.00 (12%). Ничья идёт с коэффициентом 5.90 (16%).

Если гости не проиграют, зайдёт коэффициент 3.35 (28%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.