«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.82.

В Бундеслиге клуб из Дортмунда два матча сыграл вничью — с «Санкт-Паули» (3:3) и в минувшем туре с «Лейпцигом» (1:1). Из-за этих результатов отставание от «Баварии» в таблице увеличилось до четырёх очков. В Лиге чемпионов тоже была ничья — с «Ювентусом» (4:4). Очень яркий и запоминающийся футбол! В прошлом матче получилось разгромить «Атлетик» (4:1).

Команда Нико Ковача в чемпионате Германии забила почти в два раза меньше голов, чем клуб из Мюнхена. Неплохо действует в обороне — четыре пропущенных. Грегор Кобель стабилен, у него четыре «сухих» матча, как и у Нойера. Серу Гирасси является лучшим бомбардиром дортмундцев, а Карим Адейеми — его хороший партнёр в развитии и завершении атак. Джоб Беллингем не пробился в стартовый состав и пока без результативных действий.

В минувшем сезоне Бундеслиги оба матча между «Баварией» и «Боруссией» закончились вничью (1:1 и 2:2). В этот раз у клуба из Мюнхена должно быть преимущество, но ставить на победу не решимся. Рекомендуем взять тотал больше 3.5 мяча. Только в одной из девяти последних официальных встреч подопечных Венсана Компани забивалось меньше четырёх мячей. У команды из Дортмунда временами появляются провалы в обороне, которые она потом компенсирует атакой.