«Рома» — «Интер»: определён фаворит матча чемпионата Италии

18 октября 2025 года в матче 7-го тура Серии А сыграют «Рома» и «Интер». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 21:45 мск. Обе команды борются за первое место в таблице, а разница между ними составляет три очка.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Милана. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Ромы» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.