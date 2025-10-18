«Рома» — «Интер»: прогноз на матч в Риме

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер».

Ставка: «Интер» победит за 2.45.

Кристиану Киву в Милане потребовалось время, чтобы адаптироваться в качестве главного тренера. Это привело к двум поражениям на старте сезона, но последние пять официальных встреч его подопечные выиграли. В Серии А были биты аутсайдеры — «Сассуоло» (2:1), «Кальяри» (2:0) и «Кремонезе» (4:1), а в Лиге чемпионов были обыграны «Аякс» (2:0) и пражская «Славия» (3:0).

Лаутаро Мартинес забивает в трёх последних матчах за клуб, оформил один дубль, а вот участие Маркуса Тюрама под вопросом из-за травмы. На счету француза три гола в Серии А и два в Лиге чемпионов. Генрих Мхитарян проходит в стартовый состав и приносит пользу благодаря опыту. Как и голкипер Ян Зоммер, демонстрирующий впечатляющую игру в воротах.

Удивительно, но факт — клуб из Милана выиграл последние четыре очные встречи в Риме. «Рома» в порядке, но у неё есть проблемы с реализацией, из-за которых уже дважды по сезону не получалось отыграться с 0:1. «Интер» может обнаружить ещё несколько недостатков соперника благодаря своей креативной атаке. Прогнозируем победу гостей. Прямо сейчас они набрали приличный ход.