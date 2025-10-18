Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Интер»: прогноз на матч в Риме

«Рома» — «Интер»: прогноз на матч в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер».

Ставка: «Интер» победит за 2.45.

Материалы по теме
«Бавария» — «Боруссия» Д. Кейн и Диас против главных конкурентов
«Бавария» — «Боруссия» Д. Кейн и Диас против главных конкурентов

Кристиану Киву в Милане потребовалось время, чтобы адаптироваться в качестве главного тренера. Это привело к двум поражениям на старте сезона, но последние пять официальных встреч его подопечные выиграли. В Серии А были биты аутсайдеры — «Сассуоло» (2:1), «Кальяри» (2:0) и «Кремонезе» (4:1), а в Лиге чемпионов были обыграны «Аякс» (2:0) и пражская «Славия» (3:0).

Лаутаро Мартинес забивает в трёх последних матчах за клуб, оформил один дубль, а вот участие Маркуса Тюрама под вопросом из-за травмы. На счету француза три гола в Серии А и два в Лиге чемпионов. Генрих Мхитарян проходит в стартовый состав и приносит пользу благодаря опыту. Как и голкипер Ян Зоммер, демонстрирующий впечатляющую игру в воротах.

Удивительно, но факт — клуб из Милана выиграл последние четыре очные встречи в Риме. «Рома» в порядке, но у неё есть проблемы с реализацией, из-за которых уже дважды по сезону не получалось отыграться с 0:1. «Интер» может обнаружить ещё несколько недостатков соперника благодаря своей креативной атаке. Прогнозируем победу гостей. Прямо сейчас они набрали приличный ход.

Материалы по теме
«Барселона» — «Жирона». Рашфорд отдувается за всех
«Барселона» — «Жирона». Рашфорд отдувается за всех
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android