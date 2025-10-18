Скидки
«Спартак» — «Ростов»: стали известны шансы красно-белых

«Спартак» — «Ростов»: стали известны шансы красно-белых
«Спартак» и «Ростов» сыграют 18 октября в Москве на «Лукойл Арене» в матче 12-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно составляет 63% вероятности.

Ничья идёт за 4.20, а победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 5.70.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.86.

