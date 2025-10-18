Скидки
«Спартак» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: «Спартак» не проиграет + обе забьют за 2.15.

Ключ к победе — контроль центра поля и стандарты. «Спартак» при Станковиче разыгрывает угловые как заготовки, Солари это подтверждал. Значит, важны точные подачи и подборы мяча. Умяров с Зобниным задают темп, Угальде — рвётся за спины. Первый гол почти наверняка переломит игру.

Психологический фон тоже влияет. Вокруг «Спартака» участились разговоры об увольнении тренера, и есть жёсткий запрос на результат уже сейчас. У «Ростова» – тема долгов: клуб открыто признаёт обязательства и обещает доиграть сезон, параллельно меняется верхушка управления. На поле это может вылиться в нервные концовки и осторожность.

Прогнозируем, что «Спартак» окажется ближе к победе, но лишь в один мяч. Аргументы просты: доминирование в центре, сильные стандарты, хороший тонус лидеров атаки и преимущество домашнего поля. Сценарий с 1:1 возможен, если хозяева не сумеют отличиться до перерыва.

