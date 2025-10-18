«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: «Ман Сити» победит с разницей в 1-2 мяча за 2.07.

У «Эвертона» без Грилиша ширины станет заметно меньше, зато остаются Илиман Ндиайе и Джеймс Гарнер для быстрых выходов из обороны и дальних ударов. Пикфорд привычно надёжен в плотной обороне. В таблице ливерпульцы держатся в середине, что подтверждает их прогресс после прихода Мойеса. И всё же класс у оппонента выше.

Скорее всего, «Манчестер Сити» будет давить через полупространства и «резать» блоки передачами за спину. Ответ «Эвертона» — средний блок, сужение к центру и переход в контратаку первым пасом после перехватов. Если хозяева забьют первыми, игра упростится для них и раскроется. Если не получится — понадобятся терпение и ротация.

В итоге всё равно прогнозируем победу «Манчестер Сити». Правда, в один-два мяча. Аргументы просты: серия очных матчей, качество решений в финальной трети, исполнительское мастерство футболистов и отсутствие Грилиша у гостей — преимущества «Сити». Однако «Эвертон» сейчас в таком состоянии, что не позволит случиться разгрому.