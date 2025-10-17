Скидки
Конкуренция за VIP-клиентов растёт: клиенты PARI SECRET посетили финал «Мастерса» в Шанхае

Конкуренция за VIP-клиентов растёт: клиенты PARI SECRET посетили финал «Мастерса» в Шанхае
PARI SECRET в Шанхае
Букмекерская компания PARI провела масштабное выездное мероприятие для участников программы PARI SECRET. 15 VIP-клиентов посетили финал теннисного «Мастерса» в Шанхае, получив эксклюзивный доступ на решающий матч.

Путешествие прошло с 11 по 14 октября. Гости с VIP-мест наблюдали за финалом между взявшим трофей Валантеном Вашеро и Артуром Риндеркнешем. Помимо тенниса счастливчиков ожидала насыщенная культурная программа: прогулка по атмосферным кварталам старого Шанхая с посещением легендарного сада Юй Юань, дегустация местной кухни и традиционная чайная церемония, изысканные ужины и время для шопинга.

«PARI SECRET — это не просто программа лояльности, а способ подарить нашим клиентам эмоции, которые невозможно купить. Мы создаем для них атмосферу большого спорта изнутри — от первых рядов на решающих матчах до личного общения с единомышленниками в уникальных локациях по всему миру», — отметил директор по развитию бизнеса PARI Евгений Луговский.

В рамках программы PARI SECRET для VIP-игроков участникам доступны кэшбэк до 30% реальными деньгами и доступ в закрытое сообщество с привилегиями.

