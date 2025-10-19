Названы шансы «Сочи» отобрать очки у «Зенита»

«Сочи» принимает «Зенит» 19 октября на «Фиште» в матче 12-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно составляет 69% вероятности.

Ничья идёт за 4.80, а победа «Сочи» оценивается в 7.80.

Если «Сочи» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.10, что составляет 31% вероятности.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.81. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00.