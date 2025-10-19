Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Сочи» отобрать очки у «Зенита»

Названы шансы «Сочи» отобрать очки у «Зенита»
Комментарии

«Сочи» принимает «Зенит» 19 октября на «Фиште» в матче 12-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Материалы по теме
Как удивить фаворита: гайд от Осинькина в матче «Сочи» — «Зенит»
Как удивить фаворита: гайд от Осинькина в матче «Сочи» — «Зенит»

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно составляет 69% вероятности.

Ничья идёт за 4.80, а победа «Сочи» оценивается в 7.80.

Если «Сочи» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.10, что составляет 31% вероятности.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.81. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00.

Материалы по теме
Последний матч Станковича и встреча лидеров. Чего ждать от 12-го тура РПЛ
Последний матч Станковича и встреча лидеров. Чего ждать от 12-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android