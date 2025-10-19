Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

«Сочи» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 2.00.

Пожалуй, здесь всё не так очевидно, как может показаться. Разумеется, «Зенит» — фаворит. Однако игры вдали от дома даются команде труднее, нежели на «Газпром Арене». Плюс «Сочи» взбодрило назначение Осинькина. С «Крыльями Советов» Осинькин регулярно давал бой Семаку. Даст и теперь в Сочи.

Прогнозируем, что «Зенит» окажется ближе к победе, но в один-два мяча. Не более того. Класс исполнителей в финальной трети, свежая форма Глушенкова и стабильность опорной зоны — преимущества петербуржцев. Шанс «Сочи» — дисциплина и стандарты. Без этого гостей трудно сдержать. Однако, пожалуй, голам тут быть с обеих сторон.

Материалы по теме
Последний матч Станковича и встреча лидеров. Чего ждать от 12-го тура РПЛ
Последний матч Станковича и встреча лидеров. Чего ждать от 12-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android