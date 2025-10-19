«Сочи» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 2.00.

Пожалуй, здесь всё не так очевидно, как может показаться. Разумеется, «Зенит» — фаворит. Однако игры вдали от дома даются команде труднее, нежели на «Газпром Арене». Плюс «Сочи» взбодрило назначение Осинькина. С «Крыльями Советов» Осинькин регулярно давал бой Семаку. Даст и теперь в Сочи.

Прогнозируем, что «Зенит» окажется ближе к победе, но в один-два мяча. Не более того. Класс исполнителей в финальной трети, свежая форма Глушенкова и стабильность опорной зоны — преимущества петербуржцев. Шанс «Сочи» — дисциплина и стандарты. Без этого гостей трудно сдержать. Однако, пожалуй, голам тут быть с обеих сторон.