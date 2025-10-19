«Динамо» — «Ахмат»: стал известен фаворит матча чемпионата России

Московское «Динамо» принимает грозненский «Ахмат» 19 октября на «ВТБ Арене». Стартовый свисток — в 19:30 мск. Нынешний тренер сборной России Валерий Карпин против бывшего наставника национальной команды Станислава Черчесова.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно составляет 58% вероятности.

Ничья идёт за 3.93, а победа «Ахмата» оценивается в 4.69.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.77. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.73.