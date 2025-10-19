«Динамо» — «Ахмат»: прогноз на игру в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.17.

На бумаге у соперников без форс-мажоров перед встречей. Костяк обеих команд регулярно появлялся в старте в последних турах, что позволяет сохранить привычные связи и роли. Для бело-голубых добавочной опцией остаются стандарты с участием Осипенко, а у «Ахмата» — навесы в штрафную. Это те детали, которые могут решить исход равной игры. А учитывая, как хромает «Динамо» Карпина, сильного преимущества оно не получит.

Психология — отдельная линия. Станислав Черчесов открыто говорит, что ждёт тяжёлого матча, и этот посыл транслируется команде. Грозненцы будут готовиться к борьбе. Для Валерия Карпина же дуэль с бывшим тренером сборной России — лишний стимул ускорить перестройку и убрать ошибки в обороне. Ведь оппонент очень серьёзный.

Можно было бы спрогнозировать, что «Динамо» окажется ближе к победе. Качество первых передач в центре, фактор своего поля и более разнообразные варианты в атаке — это преимущества бело-голубых. Однако контратаки «Ахмата» при максимальной концентрации в низком оборонительном блоке могут быть крайне опасны. А после матчей сборных команда Карпина, равно как и тренер, может не успеть собраться. Ждём мини-сенсацию.