«Хетафе» — «Реал»: названы шансы мадридцев

19 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Хетафе» и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.49, что составляет около 67% вероятности.

При этом шансы «Хетафе» оценили в 7.50 (12%). Ничья идёт с коэффициентом 4.60 (21%).

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «сливочных» за 6.50.

