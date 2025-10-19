«Аталанта» — «Лацио»: определён фаворит матча чемпионата Италии

19 октября 2025 года в матче 7-го тура итальянской Серии А сыграют «Аталанта» и «Лацио». Встреча состоится на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бергамаскам. Поставить на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Лацио» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.50.

Заключить пари на победу «Аталанты» 1:0 предлагают за 7.50.