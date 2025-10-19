Скидки
«Аталанта» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.17.

Единственная встреча, в которой бергамаски не пропустили, завершилась победой — пострадал «Торино» (3:0). Во всех остальных не получалось удержать ворота сухими.

«Лацио» в четырёх очках от зоны вылета. Дела действительно плохи, но всему есть объяснение. Маурицио Сарри сказал, что причиной неудовлетворительных результатов стало отсутствие усиления в трансферное окно, а теперь половину команды выкосили травмы. Нужна глубина состава, а её у итальянского специалиста попросту нет.

Последние два матча получились вполне удачными. Римляне разгромили «Дженоа» (3:0) и сыграли вничью с «Торино» (3:3) благодаря реализованному в добавленное время пенальти. В обеих встречах тащил изо всех сил 23-летний Маттео Канчелльери. Купленный у «Пармы» летом нападающий забил три мяча. Тяжело будет без центрфорварда Валентина Кастельяноса. Травма вывела его из игры.

Ожидаем результативности от «Аталанты» и «Лацио». Первые нестабильно действуют в защите, но агрессивны в атаке. Вторые страдают из-за недостаточной глубины состава, однако тоже очень активны в нападении в последних матчах. Плюс судья Джузеппе Коллу поставил пенальти в двух из четырёх встреч Серии А в этом сезоне. Поэтому прогнозируем обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

