«Пари НН» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Акрон».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.04.

«Российская Премьер-Лига возвращается после паузы на сборные. И возвращается она сразу двумя матчами в одно время. Вообще редко такое было, когда в субботу у нас сразу пять игр из расписания тура.

Начинается всё в Нижнем Новгороде матчем «Пари НН» — «Акрон». Как сказал как-то Алексей Шпилевский применительно к матчу с «Оренбургом», это игра за девять очков. Я думаю, что и с «Акроном» сейчас игра из этой же категории. Для Шпилевского она чрезвычайно важная. Он пока ещё остаётся главным тренером «Пари НН», но слухи и разговоры ходят разные. И вроде как в ближайших матчах Шпилевскому обязательно надо брать очки, иначе он останется без работы, а у «Пари НН» будет новый тренер.

У «Акрона» тоже ситуация сейчас нехорошая: команда на 13-м месте с 8 очками. У «Пари НН» — 6 очков. И это будет первый домашний матч для «Пари НН» в этом сезоне в Нижнем Новгороде. Наверняка придёт немалое количество болельщиков команду поддержать.

Но фаворита здесь очень сложно выделить. «Акрон» играет хорошо, но индивидуальные ошибки и где-то невезение ему мешают пополнять свой очковый багаж. А «Пари НН» играет очень неровно: хорошие отрезки чередуются с откровенными провалами и «привозами» в обороне.

Мой вариант на эту встречу — «2-3 гола» за коэффициент 2.04. Качнуться может в любую сторону. 1:1, 2:1, 2:0 — вот что-то такое в любую сторону вполне может быть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».