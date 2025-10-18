Скидки
«Пари НН» — «Акрон»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Акрон».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.97.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
«Пари НН» и «Акрон» откроют новый тур чемпионата России. Положение у обеих команд тяжёлое: у нижегородцев 6 очков, у тольяттинцев — 8. Это как раз тот случай, когда матч можно назвать игрой за шесть очков — не только за свои три, но и за то, чтобы не дать сопернику набрать свои. Пауза на матчи сборных вряд ли серьёзно повлияет на игру, хотя некоторые ведущие футболисты уезжали. Например, Олусегун у «Пари НН», Пигас и Фернандес у «Акрона». При этом Фернандес, пусть и сыграл два матча за сборную, пока не является ключевой фигурой в чемпионате и вряд ли выйдет в старте.

У обеих команд есть серьёзные проблемы и нестабильность в обороне, что видно по количеству пропущенных мячей. Это повышает вероятность «верхового» исхода. В такой ситуации логично рассматривать варианты ставок вроде «обе забьют» или «тотал больше 2.5». Ничья здесь вряд ли устроит кого-либо — обеим командам нужны три очка. Это означает, что матч будет проходить в открытой и достаточно рискованной манере.

Дополнительным фактором становится шаткое положение тренеров. Алексей Шпилевский и Заур Тедеев, безусловно, ощущают давление из-за результатов, и это может подтолкнуть их команды к активной игре. Оборона у обеих далека от идеала, что увеличивает шансы на голы. Поэтому оптимальными вариантами выглядят ставки на тотал больше или «обе забьют». Классический тотал больше 2.5 оценивается более выгодно — именно здесь стоит искать своё счастье», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

