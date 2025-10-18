«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру 12-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.99.

«Параллельно с матчем в Нижнем Новгороде начнётся игра в Самаре: «Крылья Советов» будут принимать «Оренбург». «Оренбург» поменял тренера, вместо Слишковича пришёл Ильдар Ахметзянов, бывший тренер «КАМАЗа». И 41-летний тренер сразу на такой новый для себя уровень — с новой командой, с новыми футболистами. Как воспримут идеи Ахметзянова — это достаточно любопытно. «Оренбург» сейчас на 14-м месте с 7 очками.

«Крылья» тоже чуть-чуть притормозили. В последних трёх играх проиграли. Всего 12 очков у команды Магомеда Адиева. И это важный матч для «Крыльев» со всех точек зрения. Надо выигрывать и попробовать оторваться от преследователей, которые совсем недалеко, ну и вернуть, наконец, хорошее настроение для самарских футболистов. Вроде Самара неплохо играла в каких-то матчах, но тем не менее результата не добивалась. Я думаю, что домашняя игра против «Оренбурга» — это хороший шанс снова встать на правильные очковые рельсы.

«Оренбург» — команда играющая, команда интересная. Но сомневаюсь, что против этих «Крыльев» что-то «Оренбург» сможет сделать, хотя единственная победа оренбуржцев в сезоне была как раз добыта в Самаре, в матче против «Акрона».

Здесь я думаю, что «Крылья» посильнее, и они, скорее всего, одержат победу. Мой прогноз — победа «Крыльев Советов» за 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».