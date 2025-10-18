«Спартак» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.35.

«Команды уже изучили друг друга досконально. Играют постоянно в Кубке, это было и в прошлом сезоне, и сейчас. И не по одному сценарию идут встречи, всегда что-то новое. Конкретно в этом сезоне обменялись гостевыми победами. Спартаковцы победили 2:0, а потом дома уступили 1:2, хотя Угальде открыл счёт.

Секретов нет, поэтому я жду игру на встречных курсах. Да, «Ростов» в последнее время мало пропускал, наладил игру в защите, но была пауза, некоторые игроки уезжали в сборные. Удержать всё то, что было до перерыва, чрезвычайно сложно. Наверняка что-то разладится. «Спартак», и я постоянно это повторяю, непредсказуем. Понятно, что качество состава позволяет обыгрывать любую команду в РПЛ, но всегда что-то происходит неожиданное. Станкович любит что-то придумать, от чего потом все за голову хватаются. И нет гарантии, что сейчас он снова не изобретёт велосипед. У красно-белых люди тоже уезжали. Надо смотреть, кто в каком состоянии.

Но для меня очевидно, что «Спартак» попытается с первых минут оказать давление, может забить. Но «Ростов» уже демонстрировал, что способен отыгрываться и на «Лукойл Арене». Одним мячом команды точно не ограничатся. «Ростов» очень хорошо выбегает в быстрые атаки, у него постепенно все сильнейшие восстановились. Забьют обе, на мой взгляд. Но в 1:1 я тоже здесь не очень верю. Либо 2:1, либо уже даже 2:2. Поэтому лучшей ставкой вижу здесь «обе забьют и тотал больше 2.5». Всухую «Спартак» разве что «Пари» побеждает», — приводит слова Титова «РБ Спорт».