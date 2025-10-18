Скидки
«Спартак» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве

«Спартак» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Москве
Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.78.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Москве. Гости провели отличный сентябрьский отрезок между играми национальных сборных, проведя шесть матчей, в которых было три победы и три ничьи. В четырёх матчах ростовчане сыграли «на ноль», а соперники были серьёзные. Дома «Ростов» одолел ЦСКА 1:0, также дома была безголовая ничья с «Краснодаром» и такой же результат с «Балтикой» в гостях, которая в чемпионате проиграла лишь раз и делит 4-5-е место со «Спартаком», имея в своем активе 20 очков.

И возникает вопрос: «А нужен ли вообще «Ростову» тренер?» Он был в сборной, Виктор Савельевич Онопко тоже. Но это так, шутка. В этот раз первый матч после двухнедельной паузы, вызванной играми сборных, «Ростов» проиграет. И есть такое предчувствие, что проиграет крупно. Первый вариант для прогноза — победа хозяева с форой (-1).

Ещё один вариант — «Ростов» забьёт. Но отсутствие тренеров и нескольких игроков основы плюс-минус 11 дней больше повлияет на качество игры гостей, чем хозяев. И в этом матче они вполне могут не забить и даже пропустить больше одного мяча в свои ворота.

Станковича на лавке не будет — это жирный плюс! Состав красно-белых, особенно в линии атаки, очень сильный! Забивают минимум два гола в шести домашних матчах из семи. 12-й игрок будет гнать своих любимцев в атаку весь матч, поэтому мой основной прогноз, который выбираю я, — тотал «Спартака» больше 1.5. Но выбор делать вам, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

