«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

«Московский «Спартак» будет принимать футбольный клуб «Ростов». И этот матч пройдёт в субботу днём. «Спартак» ещё без Деяна Станковича, он последний матч дисквалификации должен отбыть, посидеть на трибуне. Но без него у «Спартака» в целом шли неплохо дела, за исключением матча с ЦСКА в последнем туре до паузы, когда спартаковцы за 18 минут пропустили три мяча и уступили в дерби 2:3. «Спартак» во втором тайме смотрелся весьма неплохо.

Здесь матч против «Ростова». «Ростов» давненько не проигрывал, у него очень хорошая серия. Ростовчане до паузы обыграли «Оренбург» на выезде — 1:0. И у «Ростова» уже 13 очков. Но в клубе сейчас поменялось руководство: ушёл президент Арташес Арутюнянц. Вслед за ним, возможно, уйдёт и Алексей Рыскин, и глава академии Тупиков. Как это всё отразится на «Ростове» — можно только гадать и предполагать.

«Спартак» неплохо играет с «Ростовом» в последнее время, но в Кубке России, например, неубедительно провели домашний матч и уступили. Посмотрим, как будет сейчас.

«Ростов» в последнее время очень мало пропускает: у него практически все матчи «низовые», пять — подряд. «Ростов» ещё и не пропускает в последних четырёх играх чемпионата. Поэтому, думаю, игра получится очень плотной, без большого количества забитых мячей, тем более сразу после паузы на матчи сборных.

Мой основной прогноз — «тотал меньше 3» за 1.65. Я бы даже, может, рассмотрел вариант «тотал меньше 2.5» за 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».