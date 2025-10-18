Скидки
«Динамо» Мх — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на игру в Каспийске

«Динамо» Мх — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на игру в Каспийске
Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.91.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
«В ближайшем туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» примет «Краснодар» — одного из лидеров текущего сезона и действующего чемпиона страны. Игра состоится после паузы на матчи национальных команд, и в этом может быть определённое преимущество хозяев. У «Динамо» немного игроков уезжало в расположение сборных, так что команда спокойно готовилась к матчу под руководством тренерского штаба.

Плюсом для обеих команд станут погодные условия: в Москве и Санкт-Петербурге погода уже испортилась, а на юге России она комфортная и привычная для футболистов «Краснодара». Температура в Махачкале не будет для них стрессом, так что и гостям, и хозяевам играть будет удобно с точки зрения климата.

При этом «Динамо» — крайне неуступчивая команда: в последних пяти матчах во всех турнирах махачкалинцы проиграли лишь однажды. «Краснодар» перед паузой обыграл дома «Ахмат» в непростой игре (2:0), но до этого уступил «Зениту» и сыграл вничью 0:0 с «Ростовом» в южном дерби. Однако важно отметить — команда Мурада Мусаева является одной из лучших в лиге по игре на выезде. «Краснодар» пропустил всего один мяч в гостевых матчах текущего чемпионата и забил 11. Эта статистика может стать ключевой.

Для меня фаворитом в матче остаётся именно «Краснодар». Я предполагаю, что команда способна добыть три очка. Большого количества голов не жду, но с тоталами в этом матче связываться не хочу, поэтому возьму просто победу гостей», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

