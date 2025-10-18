Скидки
«Динамо» Мх — «Краснодар»: ставка Константина Генича на матч 12-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Краснодар».

Ставка: «Динамо» Махачкала не проиграет за 2.00.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Чемпион страны футбольный клуб «Краснодар» отправляется в гости к махачкалинскому «Динамо». Важная и непростая игра ждёт «Краснодар», потому что и условия сложные, и поле не самого лучшего качества, и соперник очень неуступчивый. И в прошлом сезоне «Краснодар» там помучился, хотя должен был выигрывать убедительнее и спокойнее, если бы Сперцян реализовал пенальти. Но сейчас Сперцян ездил в сборную, а многие игроки оставались — и Черников, и Кривцов в сборную не уезжали, Кордоба не уезжал. «Краснодар» провёл товарищеский матч с не самым сильным клубом, в общем, целенаправленно готовился к Махачкале.

Это же всё касается и самой Махачкалы. Динамовцы очень много своих очков набирают исключительно дома. Четыре тура подряд Махачкала уже не побеждает. В прошлом туре уступили «Балтике» — 0:2, хотя могли и не проиграть.

В общем, мне кажется, «Краснодар» ждет серьёзное испытание, потому что Махачкала любит затянуть в свою игру, вязкую, очень плотную, любого соперника. И попробуй из этой трясины выбраться. Я думаю, что «Краснодару» тяжело будет. И вряд ли «Краснодар» оттуда увезёт победу.

Мой прогноз — «Динамо» Махачкала не проиграет» за коэффициент «двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

