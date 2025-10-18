«Локомотив» — ЦСКА: ставка Маргариты Юргенсон на матч РПЛ

Телеведущая Маргарита Юргенсон дала прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.91.

«Локомотив» Галактионова демонстрирует комбинационный футбол с высокими скоростями и широкой фланговой игрой. Одолеть набравших ход «паровозов» непросто: «Локомотив» остаётся единственной командой в сезоне РПЛ, не проигравшей ни одного матча.

ЦСКА под руководством Челестини превосходит все ожидания: налаженные действия в позиционном нападении, быстрые переходы из обороны в атаку и промежуточное первое место в таблице. В дерби болельщики вправе рассчитывать на открытый футбол, в котором как железнодорожники, так и армейцы будут атаковать, а не выжидать», — приводит слова Юргенсон «Ставка ТВ».