«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на дерби в 12-м туре РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Центральная встреча тура, дерби, победитель которого будет возглавлять таблицу чемпионата. На мой взгляд, недавние 0:0 между этими командами в Черкизове в кубковой игре — это недоразумение. Но там и составы были смешанными, и какие-то локальные задачи соперники решали. Здесь футбол уже будет другим — от ножа, что называется. Возможности обороны «Локомотива» мы увидели с «Динамо», три пропущенных мяча — это, наверное, минимум того, что команда Галактионова могла получить в свои ворота. ЦСКА тоже пропустил два от «Спартака», причём довольно легко. А тут предстоит играть без Мойзеса, у которого дисквалификация, и без Акинфеева. То есть два самых опытных человека выбыли. А Тороп как-то нервно вошёл в матч со «Спартаком».

При таких проблемах в обороне надо искать моменты в атаке. И те, и другие просто шикарно умеют выбегать в контратаки. Это сильная сторона и «Локомотива», и ЦСКА. Есть исполнители, которым такой футбол подходит, плюс многие сейчас в великолепной форме. У одних есть Батраков, Воробьёв, Руденко, плюс Баринов помогает из середины поля. У других Глебов невероятно бежит, а есть Обляков и Кисляк, которые и отдать могут, и сами добежать.

«Обе забьют» здесь просто напрашивается. А может дойти и до 3:2, 3:5, как в прошлых дерби», — приводит слова Титова «РБ Спорт».