«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 18 октября

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 18 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 и обе забьют за 2.14.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У ЦСКА не будет Мойзеса – это большая проблема. Остальные вроде бы все в строю.

У «Локомотива» все здоровы, но у него всегда есть проблемы в первом матче после паузы на матчи сборных, часто команда теряет очки.

«Локомотив» ещё ни разу не проиграл, у него уже серия из 17 матчей без поражений.

Сильные стороны команд мы прекрасно знаем. Возможно, пришёл момент, когда ЦСКА прервёт эту беспроигрышную серию «Локомотива». Но выделять здесь фаворита я бы не хотел.

Должны быть голы. Нулевая ничья в прошлом кубковом матче случилась вопреки – моментов было много, просто подвела реализация.

Мой прогноз – тотал больше 2.5 и обе забьют. Игра должна получиться результативной», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

