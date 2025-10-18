«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 5.55.

«Обе команды в последнем туре до паузы на игры сборных играли в дерби, и обе победили. «Локомотив» переиграл «Динамо» 5:3, а ЦСКА оказался сильнее «Спартака» — 3:2. Очень много голов было забито в этих матчах, поэтому ожидаю как минимум обмена голами и в личной встрече. Вопрос только в том, кто же заберёт три очка.

Мне кажется, что в этом матче всё решат ключевые потери у армейцев. Не сыграют Мойзес из-за перебора жёлтых и Акинфеев, который ещё вряд ли восстановился после травмы, полученной в главном дерби страны. Думаю, что железнодорожники смогут дожать красно-синих и победить», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».