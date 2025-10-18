«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на центральный матч 12-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет по ударам в створ в первом тайме за 1.65.

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в центральном матче 12-го тура чемпионата России. Один из ключевых нюансов — отсутствие у армейцев Мойзеса из-за четырёх жёлтых карточек и дисквалификации. Фабио Челестини, вероятно, решит эту проблему просто: Круговой опустится на левый фланг обороны, а справа в атаке сыграет Энрике Кармо. Это немного изменит стилистику игры, но острота с правого края всё равно сохранится — за счёт техники и умений Кармо играть один в один и вскрывать насыщенную оборону соперника.

У «Локомотива» главное — физическое состояние Монтеса. Он сыграл два полных матча за сборную Мексики и совершил два дальних перелёта через океан. Мы уже видели, что даже при хорошем состоянии Монтеса центр обороны железнодорожников не идеален. В матче с «Динамо» это было особенно заметно. А ЦСКА — команда быстрая, агрессивная и интенсивная. Причём играет она неравномерно по таймам: первый и второй отрезки у армейцев часто кардинально различаются.

Взять хотя бы дерби со «Спартаком»: преимущество ЦСКА по моментам и ударам в створ было в первом тайме, а после перерыва статистика перевернулась — 0:3 по тому же показателю. Та же история была и в кубковом матче против «Локомотива». Именно поэтому стоит ожидать перекос в сторону активности ЦСКА до перерыва. Челестини осознаёт эту особенность и старается выжать максимум из первых 45 минут.

Ставку тоже стоит искать на первый тайм. Учитывая стиль игры ЦСКА, логично рассмотреть вариант, связанный с ударами в створ до перерыва. Наиболее вероятно, что ЦСКА либо выиграет этот компонент в первом тайме, либо как минимум не проиграет его», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».