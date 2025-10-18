«Рома» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.72.

«Не думаю, что многие ждали увидеть «Рому» выше «Интера» в таблице после 6-го тура. Но пока приглашение Гасперини себя в полной мере оправдывает. Весь вопрос в том, как долго игроки смогут терпеть этого жёсткого специалиста. Но и надо отметить, что не раз уже везло римлянам, победы в основном натужные — по 1:0. Долго так продолжаться не будет. И уже дома проигрывали «Торино» — 0:1, «Лиллю» — с тем же счётом. В атаке пока не всё просто даётся, выжимать эти мячи приходится.

«Интер» почему-то все начинают списывать со счетов. Называют миланцев старой командой. Но, на мой взгляд, она опытная, а не старая, и эта черта в целом присуща итальянским клубам. Лучших результатов они добивались, когда в составе хватало возрастных футболистов. «Интер» только что выходил в финал Лиги чемпионов.

Я думаю, что именно в этой игре опыт миланцев скажется, да и сыгранность тоже. «Рома» будет прессинговать, но у «Интера» очень умная полузащита, которая сумеет правильно распорядиться мячом и найти свободные зоны, в которые будут бежать Лаутаро или Бони, который так здорово сыграл в последнем туре.

Больше у меня доверия игре «Интера», поэтому возьму «X2 и тотал больше 1.5». 1:1, 1:2, 0:2 — самые вероятные результаты», — приводит слова Титова «РБ Спорт».