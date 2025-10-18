«Рома» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А Рома» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.32.

«Мой первый прогноз на матч итальянской Серии А, и сразу игра, которая, по моему мнению, является центральным матчем в пятёрке лучших европейских чемпионатов, его обязательно нужно смотреть, но после матча РПЛ «Локомотив» — ЦСКА! «Рома» — «Интер», 7-й тур.

Команды на данный момент разделяют всего лишь три очка. Гости проиграли два раза подряд во втором и третьем туре. Сначала дома очень неожиданно «Удинезе» 1:2, а потом на выезде 3:4 «Ювентусу». И очень интересный факт: в обоих матчах «Интер» вёл в счете. Но за это мы и любим футбол, потому что эта игра непредсказуема.

А я попытаюсь всё же какое-нибудь событие в матче предугадать! Немного статистической информации о хозяевах: пять побед из шести матчей, из них пять раз в окончательном счёте присутствовала цифра 0. Четыре раза «Рома» выиграла всухую, три раза по 1:0. Единственное пока поражение команда потерпела дома, тоже неожиданно проиграв «Торино» 0:1.

К прогнозу. Один из вариантов — тотал в матче меньше 2.5. Как я говорил выше, хозяева в официальных восьми матчах сезона-2025/2026 (Серия А и Лига Европы) шесть раз сыграли на тотал меньше 2.5. Но основной прогноз, который выбираю я, — ничья. Пора бы этим командам сыграть вничью. Последний раз ничья между этими командами была десять игр назад, 10 января 2021 года. Но решать вам, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».