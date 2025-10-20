«Кремонезе» — «Удинезе»: коэффициенты и ставки букмекеров на матч Серии А

20 октября 2025 года в матче 7-го тура Серии А сыграют «Кремонезе» и «Удинезе». Встреча состоится на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Удине. Поставить на победу «Удинезе» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Кремонезе» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.50. Победа «Удинезе» 1:0 идёт за 7.50.