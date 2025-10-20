«Кремонезе» — «Удинезе»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Серии А «Кремонезе» — «Удинезе».

Ставка: ничья за 3.30.

«Удинезе» отстаёт от клуба из Кремоны на одно очко и будет мотивирован изменить положение в таблице. В начале сезона подопечные Косты Руньяича показали великолепные результаты, в том числе одержали победу в матче с «Интером» (2:1). Однако в последних трёх встречах Серии А выиграть не смогли – уступили «Милану» (0:3) и «Сассуоло» (1:3), а с «Кальяри» сыграли вничью 1:1.

У клуба из Удине нет забивного форварда, на которого всегда можно положиться. Кинан Дэвис – единственный в команде, кому удалось забить хотя бы два мяча. Но он нестабильный игрок.

Летом был приобретён Николо Дзаньоло. По задумке тот должен был создать классный дуэт с Дэвисом, снабжая его передачами, но пока эта связка не работает. Неизвестно состояние центрального защитника Кристиана Кабазеля. Он отвечает за организацию обороны и продвижение мяча для быстрых контратак. В прошлой встрече Кристиан даже забил гол, однако получил травму головы и покинул поле.

Встреча между «Кремонезе» и «Удинезе» может завершиться вничью. Оба клуба очень схожи по стилю и показывают игру примерно одного уровня в этом сезоне.