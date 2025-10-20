«Алавес» — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Алавес» — «Валенсия».

Ставка: «Алавес» забьёт не меньше двух голов за 2.60.

«Валенсию» «трясёт», руководство не знает, как можно выйти из кризиса, который затянулся. После восьми туров она занимает 15-е место, опережая команды из зоны вылета всего на два очка. Однако лимит доверия к Карлосу Корберану ещё не исчерпан. После унизительного поражения в матче с «Барселоной» (0:6) тренер обещал не допускать ничего подобного в будущем.

Когда после этого его подопечные выиграли у «Атлетика» (2:0), показалось, что удалось выправить ситуацию. Ожидания были обмануты. Последние три встречи клуб из Валенсии не может выиграть — уступил «Овьедо» (1:2) и «Жироне» (1:2), а с «Эспаньолом» сыграл вничью (2:2). По два пропущенных мяча в каждом из матчей не говорят ничего хорошего про оборону.

Соперники, которым «Валенсия» проиграла, являются худшими по результативности в Примере. Однако смогли забить по два мяча. Обе победы в этом сезоне подопечные Карлоса Корберана добыли благодаря поддержке своих болельщиков, но в гостях у них три поражения и одна ничья. И вроде бы арендованный у «Атлетика» вратарь Хулен Ахирресабала неплох, однако защита ему не помогает.

Напрашивается ставка на то, что «Алавес» забьёт не менее двух мячей. Даже если у «Валенсии» с первых минут пойдёт игра, тренер соперника может внести корректировки в состав. Выпустив свежих ключевых футболистов группы атаки, он способен разбить все планы Корберана и поставить в тупик его защиту.